Le Hezbollah a tiré 160 drones et missiles vers Israël ce dimanche

Au lendemain d'une journée de bombardements israéliens particulièrement meurtriers au Liban, qui ont ciblé surtout le cœur de Beyrouth, le Hezbollah a annoncé ce dimanche 24 novembre plusieurs attaques aux drones et missiles contre des cibles et bases militaires dans la région de Tel-Aviv et dans le sud d'Israël.

En Israël, les sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs régions, notamment dans la grande banlieue de Tel-Aviv, a indiqué l'armée en faisant état de 160 projectiles tirés du Liban voisin, dont certains ont été interceptés. Des dégâts ont été constatés à Petah Tikva.