Le Hezbollah confirme la mort de son chef Hassan Nasrallah

Le groupe a semblé confirmer qu'il était mort lors de frappes aériennes sur Beyrouth, précisant que son décès était survenu « à la suite du raid sioniste perfide sur la banlieue sud ».



Le groupe a également « promis » de lutter contre Israël et de continuer à soutenir « Gaza et la Palestine, et à défendre le Liban et son peuple loyal et honorable ».







Nasrallah, l'ancien chef du mouvement militant islamiste chiite du Liban, était l'une des personnalités les plus connues et les plus influentes du Moyen-Orient.



Avant sa mort, M. Nasrallah n'avait pas été vu en public pendant des années parce qu'il craignait d'être assassiné par Israël.