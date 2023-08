Le Jaraaf rend visite au Stade de Mbour pour « renforcer les liens de fraternité entre les deux clubs »

Après sa victoire en Coupe du Sénégal (2-1), dimanche au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Jaraaf de Dakar rend visite à son adversaire. Ce mardi, le club de la Médina va ainsi présenter son trophée aux Mbourois, lors d'une cérémonie prévue à 16H au Stade Caroline Faye.



« Cette visite vise à célébrer le succès sportif, à présenter la Coupe du Sénégal et à renforcer les liens de fraternité entre les deux clubs, tout en mettant en avant les valeurs de fair-play. Cette initiative symbolise l'esprit positif et respectueux qui a prévalu pendant et après la rencontre. Le Jaraaf reconnaît l'importance de l'adversité sur le terrain, mais aussi l'opportunité de bâtir des relations solides et amicales en dehors des matchs. La délégation du Jaraaf aura l'honneur de présenter la précieuse Coupe du Sénégal à leurs homologues du Stade de Mbour», indique le communiqué des «Vert et blanc».