Le Khalife de Ourossogui dément avoir dit qu'il soutiendrait Macky Sall à la Présidentielle

Le Khalife Thierno Aliou Thiam de Ourossogui (nord-Est du Sénégal), par le biais de sa famille, dément avoir prédit la victoire de Macky Sall à la Présidentielle de 2019. Le comité d'organisation du Ziarra annuel, très indigné, a fait face à la presse pour rétablir la vérité.



"La presse écrite et la presse en ligne ont écrit ces derniers jours que le marabout a prédit la victoire du président de la République en 2019. ca n'a jamais été le cas. Les hommes politiques sont très doués pour pousser nos khalifes, mais nous sommes là pour tirer tout au clair : le marabout n'a jamais tenu de tels propos", a confié Samba Thiam avant de souligner que "le khalife a prié pour l'ensemble des Sénégalais, y compris les pays voisins".



Le comité d'organisation explique que l'année passée également de telles informations ont été véhiculées dans la presse et mises sur le compte de Thierno Alioune Thiam. "On a rencontré le khalife mercredi, pour échanger sur l'aspect communicationnel, parce que l'année dernière on a constaté les mêmes faits. Les hommes politiques attribuent souvent de tels propos au khalife. Seul Dieu connait ce qui adviendra demain. Thierno Aliou Thiam nous dit qu'il est là pour tous les fils du pays, qu'ils soient apéristes, libéraux, socialistes...", ont précisé les proches du Khalife de Ourossogui sur les ondes de la Rfm