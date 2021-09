Le Khalife des mourides interdit toute huée pendant la visite du chef de l’Etat

La visite du président Macky Sall intervient en plein désarroi des populations de certains quartiers de Touba confrontées aux inondations. Justement, face à une telle situation, les dirigeants religieux de Touba prennent les de-récemment choisi de manifester leur colère suite aux inon- dations. En tout cas le Khalife, toujours par l’entremise de son porte-parole, a donné sa fatwa. « Il (Ndlr, Serigne Mountakha) déplore ce phénomène nouveau qui commence à exister dans la cité. On voit de plus en plus des gens manifester leur colère dans la rue. Cette manière de faire est prohibée et intolérable. Que ceux qui ont envie de se faire entendre viennent lui parler ou passent par ses représentants. Mais il ne tolérera plus que de tels comportements se reproduisent... »



Dans une déclaration musclée, sans ambages, Serigne Mountakha Mbacké a interdit toute velléité de sabotage que certains pourraient nourrir à l’encontre du président Macky Sall qui se prépare à ef- fectuer une visite dans la cité. Pour lui, le chef de l’État est son hôte et il ne permettra à personne de perturber sa vi- site.



« Le Président de la République, comme à son habi- tude, effectue une visite à Touba à la veille du Grand Magal. Cette année aussi, ce sera le cas. Et c’est le Kha- life qui a choisi le samedi prochain pour lui... », a informé Serigne Bassirou Mbacké.



Avant de poursuivre : « Le Président vient d’abord pour l’ouverture du nouvel hôpital construit pour Touba. Le Khalife tient à faire savoir à tout le monde que c’est lui qui ira personnellement procéder à l’inauguration de l’infrastructure. Seulement, pour cette visite-ci il n’a pas demandé, eu égard à la pandémie, que lui soit réservé un accueil populaire ».



Toutefois, il met en garde toute personne qui se hasarderait à organiser des huées. Il n’acceptera plus que les hôtes de Touba aient à subir les écarts d’individualités qui n’agissent que pour ré- gler des comptes personnels. Serigne Abdou Lahad, en son temps, alors qu’il recevait Abdou Diouf avait préféré dire que toute huée pouvait être considérée comme lui ayant été destinée, rapporte Le Témoin.