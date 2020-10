Le Koweït, l'un des premiers pays à retirer les produits français de ses supermarchés

Les images ont fait leur tour du net. Des employés de supermarchés au Koweït retirant les produits français de leurs rayons. Ces grandes surfaces appartiennent notamment à Saad Al Chabw. Cet homme d’affaires est à la tête de l’une des principales coopératives alimentaires de l’émirat. « Les produits français représentent une importante part du marché koweïtien. Il s’agit principalement de produits alimentaires : des eaux minérales, des fromages et des cosmétiques comme les shampoings et les savons. »



Dans sa bataille contre « le made in France », Saad Al Chabw, n’est pas seul. En concertation avec tous les autres patrons de supermarchés koweitiens, ils ont retiré les produits « bleu, blanc, rouge » de leurs étals. « Notre prophète nous est très cher, plus même que nos propres parents. Donc, nous sommes indignés lorsqu’on lui porte atteinte et nous le montrons à travers cette guerre économique. Car le monde occidental n’entend raison que lorsqu’il subit des pertes économiques. »



Selon Saad Al Chabw, le boycott des produits français durera aussi longtemps que nécessaire car c’est une méthode pacifique. Il dit « condamner toute forme de violence » et dénonce le « crime odieux », dont a été victime l’enseignant français.



Une mobilisation en réaction aux récents propos d’Emmanuel Macron sur l’islam, à la suite de l’assassinat de Samuel Paty, ce professeur tué en France pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet.