Le Malien Oussouby Sacko, premier étranger doyen d'université au Japon

Le professeur aime injecter des éléments de sa propre culture dans la vie universitaire, s'adressant même aux étudiants en Bamanankan lors d'une cérémonie d'accueil ce mois-ci.



Il dit que la plus grande différence entre les cultures ouest-africaines et japonaises est dans la communication non-verbale.



"Au Japon, les gens s'attendent à ce que les autres réagissent immédiatement, c'est un grand code de communication pour eux."



Le taux de natalité au Japon a atteint un creux record et plus de 20% de la population à plus de 65 ans.



On a beaucoup parlé du besoin du Japon d'élargir l'immigration pour atténuer cette bombe à retardement démographique.



Professeur Sacko estime que ce sera un grand défi.



"C'est très délicat pour eux même de parler. Pour moi, il est très important qu'ils commencent à accepter les Japonais et les étrangers qui peuvent leur donner de nouvelles idées sur la façon dont leur société peut se développer. Ils n'ont pas à voir tous les étrangers comme identiques, ils devraient commencer à penser que «ces gens peuvent faire partie de nous."