Le Maroc choisit Israël pour l'achat de 36 pièces d’artillerie autotractées

Plutôt que d’opter pour les canons Caesar du français KNDS pour renforcer les Forces armées royales (FAR), le Maroc a choisi un autre système d’artillerie autotractée, celui de l’Israélien Elbit Systems, rapporte le quotidien français La Tribune. Si elle est confirmée, la décision sonne comme un revers pour l’entreprise française qui ferait ainsi les frais de problèmes de maintenance sur des Caesar dont elle a déjà livré plusieurs exemplaires à Rabat lors d'une première commande passée en 2020.



Les 36 pièces d’artillerie Atmos 2000 retenues cette fois par le royaume seront, elles, montées sur des châssis de camions de l’entreprise tchèque Tatra, un type d’équipement conçu pour favoriser une grande mobilité et un déploiement rapide.



Selon le Sipri, un institut de recherche suédois spécialisé dans les ventes d’armes à travers le monde,Israël est devenu le troisième exportateur de matériel militaire au Maroc, fournissant plus de 10 % de son armement.



Une première usine de drones Bayraktar en terre africaine ?

Alors qu'au Maroc, l'enveloppe consacrée à la défense a connu une hausse de 7 % dans le budget 2025 par rapport à l’an dernier, une autre nouvelle a récemment fait couler beaucoup d’encre : l’annonce discrète, au bulletin officiel, de la constitution au Maroc d’une entreprise directement liée à la firme turque Baykar qui pourrait ainsi devenir la première entreprise à construire des drones Bayraktar sur le sol africain.



Ces dernières années, le Maroc a par ailleurs acquis 18 drones Bayraktar TB2 et pourrait aussi recevoir très prochainement le modèle de dernière génération Akinci, deux types d'engins auxquels il a recourt au Sahara occidental pour cibler les militants du Front Polisario.