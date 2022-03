Le Maroc et l’Algérie se voient retirer la CAN hand-ball seniors hommes 2022 et 2024

Nouveaux rebondissements dans le hand africain ! Le Conseil de la CAHB s’est réuni lundi pour décider de retirer l’organisation de la 25ème Coupe d’Afrique seniors hommes au Maroc, ainsi que la 26ème édition à l’Algérie.



« Lors de cette réunion, il a été noté et analysé avec beaucoup de délicatesse et d’inquiétudes que les tensions et divergences extra sportives ayant entaché les relations bilatérales entre Marocains et Algériens ont eu pour conséquence de perturber le travail de planification au sein de la CAHB», informe l’instance dirigeante du hand africain.



«Il en découle que, malgré les efforts déployés pour éviter le boycott par certaines sélections participantes, le Conseil note avec un profond regret que des divergences persistent encore et sont de nature à mettre en péril le bon déroulement de ces évènements», poursuit-elle dans son communiqué.



L’instance panafricaine avait déjà reporté la compétition à deux reprises, alors prévue en janvier, puis du 22 juin au 2 juillet 2022. Les recours en annulation de l’Algérie et de la Zambie n’y sont pas étrangers, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Pour l’heure, la CAHB n’a pas encore désigné les pays hôtes de ces deux éditions à venir.