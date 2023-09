Le Maroc organisera la CAN 2025

Seul candidat à l'organisation de la CAN 2025, le Maroc en sera le pays hôte de la compétition. Alors que l’Algérie, le duo Bénin - Nigéria et la Zambie se sont retirés, le Maroc était le seul candidat à l'organisation de la CAN 2025. Sans surprise, le Maroc accueillera la CAN 2025.



Résultats des votes :

Maroc 22 votes

Nigeria 0 vote

Algérie 0 vote