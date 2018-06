Le Maroc saisit plus d'une tonne de cannabis

Cette saisie de 1.180 kg a été opérée dans la nuit de vendredi à samedi par une unité combattante de la Marine royale.



La drogue était à bord de deux embarcations en Méditerranée au sud-est de la ville de Tetouan.



C'est à l'issue d'une course poursuite au large de Oued Laou, selon les authorités locales, que la marchandise a été saisie.



Le Maroc est le premier producteur mondial et l'un des principaux exportateurs mondiaux de résine de cannabis, écoulée pour l'essentiel en Europe, selon l'Office de l'ONU contre la drogue et le crime (ONUDC).



Près de 50.000 hectares de terres agricoles sont consacrées à cette culture, pour l'essentiel dans la région du Rif.



La marine marocaine opère régulièrement des saisies au large de cette région, à proximité du détroit de Gibraltar et des côtes espagnoles.