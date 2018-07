Le Mundo Deportivo annonce l'intérêt du Barça pour Moussa Wagué

"Le club travaille sur la signature de Moussa Wagué (19ans, latéral droit, KAS Eupen, Sénégalais) il signerait pour la B avec projection équipe première. Dans l’idée de mettre SergiR au milieu et d’avoir un remplaçant pour Semedo", a écrit le média catalan sur son compte Twitter.Si le jeune joueur âgé de 19 ans a déjà prouvé sa qualité et sa personnalité sur le terrain lors du Mondial, le plan initial serait de jauger l’apport du natif de Bignona au sein de l’équipe réserve avant de l’intégrer dans l’équipe fanion. Une trajectoire qui rappellerait à s’y méprendre celle d’un certain Marlon... Mais certaines voix en interne verraient déjà le joueur sénégalais comme une doublure de Semedo dans le couloir droit. Cela permettrait en parallèle à Sergi Roberto de monter d’un cran au milieu. Reste à savoir désormais si le FC Barcelone s’arrêtera au simple stade de l’intérêt, ou si celui-ci compte passer la vitesse supérieure en formulant une offre au club belge...