Le Nigeria lance une version numérique de sa monnaie, le e-naira

Le Nigeria va lancer, ce lundi 25 octobre, sa monnaie virtuelle, le e-naira – censée favoriser l'inclusion bancaire et faciliter les transferts de monnaie vers l'étranger. Le pays le plus peuplé d'Afrique et première économie du continent en terme de PIB fait figure de pionnier aux côtés du Ghana, qui teste ce système de monnaie virtuelle depuis le mois de septembre. Le président Muhammadu Buhari lancera lui-même le e-naira depuis la villa présidentielle d'Aso Rock à Abuja.

RFI

