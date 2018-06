Le Onze de PressAfrik pour Sénégal-Pologne

Dans les buts, il ne peut pas y avoir de doute possible. Khadim Ndiaye est ce qui se fait de mieux actuellement dans ce secteur. Le gardien de but du Horoya AC a prouvé dans la deuxième phase des éliminatoires qu'il était un rempart sûr derrière l'axe central des "Lions".



En défense Lamine Gassama va certainement démarrer sur le flanc droit compte tenu de sa constance et surtout de ses atouts défensifs. A gauche, la certitude reste Youssou Sabaly utilisé par Aliou Cissé pour combler les défaillances sur ce côté.



L'axe central sera composé de la paire Coulibaly-Salif Sané. Pas la peine de prendre le risque de mettre Kara Mbodj dans le bain alors qu'il ne s'est pas encore mis à niveau depuis son retour sur les pelouses.



En milieu de terrain, nous avons décidé de miser sur Pape Alioune Ndiaye-Cheikhou Kouyaté devant Alfred Ndiaye. Idrissa Gana Gueye doit attendre sur le banc de touche, il ne tient plus son rang d'indéboulonnable et est très en deçà du niveau qu'on attend de lui depuis plusieurs matchs.



En attaque Sadio Mané et Ismaila Sarr seront sur les côtés pour percuter et apporter le danger dans la défense polonaise. En pointe Diafra Sakho pourra faire office de tueur.