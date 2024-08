Le PS se prépare aux retrouvailles avec la famille socialiste et à une ouverture politique

Le Parti Socialiste (PS) est prêt pour les retrouvailles avec la famille socialiste et à une ouverture vers d’autres formations politiques, comme l’a annoncé Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire générale du PS, lors du séminaire du Bureau Politique qui s’est tenu ce samedi 31 août 2024, à Dakar.



« Toutes les réflexions dans nos instances, dans nos séminaires dont celui-ci, seront optimisées, pour aller vers une transformation structurelle du Parti (dans son organisation, dans son fonctionnement, dans sa dénomination », a déclaré Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire générale du PS.



Selon elle, trois étapes majeures se profilent déjà et elle souhaite que le Parti en soit le moteur principal ou au moins un acteur essentiel. « Les retrouvailles avec la famille socialiste sont nécessaires, maintenant », a-t-elle souhaité.



« Allons-y, avec méthode et dans le respect de nos intérêts, mais avec objectivité et esprit d’ouverture. Les initiatives importantes à mon niveau et à celui de nos plénipotentiaires au sein du SEPE de Bennoo Bokk Yaakaar ont déjà jeté les cadres d’approche. Finalisons-les sans délai », a ajouté la présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT).



« Les rapprochements possibles et souhaités avec la Gauche plurielle avancent, à la demande de certains partis de ce pôle qui ont travaillé pour que le PS y joue un rôle moteur. Des échanges seront faits au cours de ce séminaire », a poursuivi la SG du Parti Socialiste.



De plus, elle appelle tous ses camarades à accepter, et à travailler, pour cette ouverture politique. « Le pays change et fortement, ceux qui partagent leur amour pour la République et les valeurs sociales doivent cheminer ensemble », a fait remarquer l’ancienne ministre des Pêches et de l'Economie maritime sous le régime de Macky Sall.