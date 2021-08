Le PSG annonce officiellement la signature de Messi

Le club de la capitale a officiellement annoncé le recrutement de Lionel Messi. L'Argentin portera bien le numéro 30. Il s'est engagé jusqu'en juin 2023.



Les premiers mots de Messi

"Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris, confie Messi sur le site du PSG. Le club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le club et pour les fans. J’ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes."



RMC Sport