Le PSG en contact avec Lionel Messi mais...

Lionel Messi n'est plus un joueur du FC Barcelone ! Une nouvelle à répéter dans les prochaines heures pour réaliser la bombe que représente une telle annonce pour la planète football. Arrivé en 2000, la légende du Barça n'a finalement pas pu signer un nouveau bail, comme l'a indiqué le club catalan via un communiqué ce jeudi soir. Désormais libre de s'engager où il le souhaite, la Pulga attire en toute logique les convoitises des plus grandes écuries européennes mais l'une d'entre elles semble disposer d'une longueur d'avance.



Le Paris Saint-Germain en position idéale ?

Selon les informations de Sky Sport Italia, le Paris Saint-Germain qui rêve de recruter la star argentine aurait d'ores et déjà noué des contacts avec le clan de Leo Messi afin de convaincre le natif de Rosario de poser ses valises dans la capitale française. Toujours selon le média italien, les Parisiens seraient donc les grands favoris pour accueillir l'ancien attaquant des Blaugranas. Un rêve pour Nasser Al-Khelaifi qui serait sans aucun doute prêt à mettre les moyens suffisants pour le convaincre. Plus encore, un prétendu désir de l'Argentin qui aimerait rejouer avec Neymar avec qui il avait formé un incroyable duo en Catalogne. Ces derniers jours, Leo Messi, en vacances, s'était d'ailleurs affiché avec plusieurs joueurs parisiens à l'occasion d'une soirée organisée à Ibiza. Imaginez un instant un trio Neymar-Messi-Mbappé...



Des obstacles majeurs demeurent

Oui mais voilà, si l'Argentin représente une formidable opportunité pour les dirigeants parisiens, le montage financier d'une opération qui pourrait s'avérer sensationnelle s'avère d'ores et déjà très complexe, même pour un club aussi souverain que le PSG sur cet aspect. Selon les révélations d'El Mundo, ses revenus annuels sur la période 2017-2021 s'élevaient à 138,8 M€ brut, soit 74,9 M€ net. Une somme colossale quant on connaît la situation économique délicate traversée par l'ensemble des clubs aujourd'hui. Selon les informations du quotidien L'Equipe, ce transfert serait même jugé comme «pas réaliste» en interne.



Face à de tels émoluments que les Parisiens estiment à près de 80M€ brut par an, Lionel Messi pourrait devenir un rêve inatteignable. Alors que le club de la capitale a récemment présenté devant la DNCG un budget prévisionnel qui prévoit des pertes aux alentours de 300M€ pour la saison à venir, les Franciliens ont également vu leur masse salariale s'alourdir avec les dernières arrivées de Ramos, Wijnaldum et consorts. Enfin, autre blocage important concerne les priorités faites par les hautes instances du club de la capitale. Et à ce sujet, la prolongation de Kylian Mbappé (22 ans) reste bien plus importante qu'une potentielle venue de Leo Messi (34 ans). Entre le souhait légitime d'attirer le génie de Rosario et la réalité économique et contractuelle d'un effectif, le PSG devra rapidement trancher pour ne pas rester dans cette position ambivalente, qui ne manque cependant pas de faire réagir...