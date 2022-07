Le PSG et Galatasaray discutent pour le transfert de Gana Gueye

C’est l’un des objectifs prioritaires de l’été dans la capitale. Le PSG souhaite renouveler en grande partie son entrejeu. Hormis Marco Verratti, la plupart des autres joueurs évoluant dans ce secteur sont annoncés comme des candidats au départ. Idrissa Gueye fait partie de ce large groupe d’indésirables, sur lequel ne compte pas Christophe Galtier. La nouvelle direction, emmenée par Luis Campos et Antero Henrique, cherche une porte de sortie au milieu de terrain de 32 ans. Et elle se dessine peut-être en ce début d’été.



Selon Foot Mercato, Paris serait en discussion avec Galatasaray au sujet de l’international sénégalais (94 sélections, 7 buts). Le club turc aurait même déjà tenté une première approche, jugée insuffisante par les champions de France. Les deux clubs auraient prévu de se revoir prochainement afin de poursuivre les négociations, comme le confirme également L’Équipe. Un rendez-vous pourrait même avoir lieu dès ce mardi.



La polémique du flocage arc-en-ciel



Vainqueur de la CAN en début d’année, Gueye a rejoint le PSG à l’été 2019 en provenance d’Everton (30 millions d’euros). En trois saisons, l’ancien Lillois n’a jamais réussi à se rendre incontournable, malgré plusieurs périodes intéressantes et quelques gros matchs de Ligue des champions. Il a disputé 33 rencontres la saison dernière, sous les ordres de Mauricio Pochettino (toutes compétitions confondues). Sa cote sur le marché est estimée à 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.



Mais le natif de Dakar a également fait l’objet d’une polémique au printemps. Gueye est soupçonné d’avoir refusé de participer à un match de Ligue 1 contre Montpellier, lors de l’avant-dernière journée (4-0), afin de ne pas porter un maillot au flocage arc-en-ciel en soutien à la cause LGBTQ+, comme toutes les équipes du championnat l’avaient fait ce week-end-là.