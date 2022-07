Le PSG veut refourguer Idrissa Gueye et Danilo Pereira à tout le monde

Il a fallu du temps, mais le Paris Saint-Germain a finalement enfin officialisé il y a plusieurs jours l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc. L'ancien coach de Nice a donc débarqué dans le club de la capitale et retrouve un homme qu'il connaît bien dans la gestion du sportif : Luis Campos. Le nouveau directeur sportif de Paris, qui a remplacé Leonardo, a connu Galtier au LOSC. Les deux hommes, désormais au PSG donc, travaillent maintenant sur le mercato parisien afin de renforcer une équipe qui rêve toujours de soulever la Ligue des champions.

Depuis l'arrivée de Campos au PSG, un secteur a été largement ciblé : le milieu de terrain. Dans ce sens, le jeune joueur du FC Porto Vitinha a déjà débarqué il y a une semaine pour un montant de 40 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Le Paris SG essaye aussi de concrétiser d'autres pistes comme Renato Sanches et s'intéresse également à des joueurs comme Khéphren Thuram par exemple. Mais avant de pouvoir accélérer dans ce secteur, les dirigeants vont devoir, comme depuis plusieurs saisons (sans succès), dégraisser leur effectif et surtout au milieu de terrain.

Faire baisser le prix des transferts et dégraisser l'effectif

Après avoir vendu Xavi Simons, le PSG doit encore réussir à se séparer de plusieurs joueurs dans l'entrejeu. Et à en croire les informations de L'Equipe, deux joueurs sont ciblés. Sans doute les deux avec la plus grosse valeur marchande hormis Marco Verratti. Il s'agit d'Idrissa Gueye (32 ans) et Danilo Pereira (30 ans). Le Sénégalais et le Portugais ne seront pas retenus et ne semblent plus faire partie des plans du PSG pour la saison prochaine. Le quotidien français précise même que les deux joueurs sont constamment proposés dans des deals afin de faire baisser des prix.

L'idée est ainsi de négocier des joueurs avec certains clubs et d'utiliser Gueye et Danilo pour faire grandement baisser les indemnités de transfert. Les deux milieux pourraient donc être régulièrement intégrés dans certaines négociations, ce qui permettrait de leur trouver une porte de sortie et de dégraisser grandement l'effectif. Ce qui est le souhait de Luis Campos et de la direction parisienne. Reste à savoir maintenant si certains clubs accepteront de faire baisser le prix de l'un de leur joueur pour récupérer en échange Gueye ou Danilo.

Le PSG va devoir dégraisser au milieu de terrain pour enregistrer de nouvelles arrivées dans ce secteur. Et les dirigeants parisiens veulent intégrer Gueye et Danilo dans certaines négociations.