Le PSG veut se séparer de 7 joueurs, le plan fou de Chelsea pour recruter Gavi

Paris veut faire un grand ménage dans son effectif, Chelsea a un atout pour convaincre Gavi de quitter le Barça et l’Inter a pris une grande décision pour l’avenir de Romelu Lukaku, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Le PSG veut dégraisser



Les supporters marseillais doivent avoir le sourire ce matin, car l’OM a fait le spectacle à domicile en battant Troyes 3 buts à 1. La plus grosse satisfaction, c’est le doublé de Vitinha. La recrue la plus chère de l’histoire du club, jusqu’ici très peu utilisée, a enfin ouvert son compteur but. «Un soulagement» pour La Provence.



«Vitinha tombe à pic» titre L’Équipe, car ses deux buts permettent aux Phocéens de récupérer la deuxième place grâce à la victoire du PSG sur le RC Lens samedi soir.



En parlant du leader du championnat, on apprend dans les pages intérieures du Parisien que le club de la capitale s’apprête à se débarrasser de nombreux joueurs, dont des recrues récentes. Comme le rapporte le journal, Luis Campos a fait savoir en interne qu’il ne ferait pas de cadeaux à ceux qui ne répondent pas aux attentes.



Par conséquent, Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Juan Bernat, Hugo Ekitike et Sergio Ramos seraient sur la sellette. Ces joueurs ont leur destin en main, s’ils finissent bien la saison, à l’image de Vitinha, ils pourront rester dans les plans du directeur sportif pour la saison prochaine, sinon ce sera la porte.



Chelsea prêt à tout pour signer Gavi



Chelsea a débuté les premiers entretiens avec Julian Nagelsmann selon The Times. Le club de l’ouest de Londres veut réduire la liste des candidats pour le poste de manager et a choisi le coach allemand comme priorité. La rencontre avec l’ancien entraîneur du Bayern Munich s’est déroulée parallèlement à des appels et à des rencontres avec d’autres candidats.



Pour l’instant, Nagelsmann serait plutôt intéressé par le futur poste vacant au Real Madrid. Puis Chelsea a déjà rencontré Luis Enrique, qui s’était envolé pour Londres pour des entretiens en personne avant que Frank Lampard ne soit nommé jusqu’à la fin de la saison.



D’après AS, l’Espagnol est déçu de ne pas avoir été recruté, mais il apparaît comme le favori pour le rôle, car il pourrait aider le club à signer Gavi. Pour le quotidien espagnol, Luis Enrique pourrait convaincre le milieu de terrain barcelonais de venir à Londres, car les deux hommes s’entendent à merveille.



Lukaku sur la sellette



Direction l’Italie, c’est la Juve qui fait les gros titres ce lundi. La Vieille Dame s’est inclinée sur le score de 1 à 0 à Sassuolo. C’est la deuxième défaite de suite pour les Bianconeri. Après des succès à la pelle en début d’année, la Juve se dégonfle, titre le Corriere Dello Sport.



Le club turinois s’éloigne encore un peu plus de l’Europe. On peut voir la grande déception des joueurs d’Allegri sur la Une du quotidien, mais aussi sur celle de Tuttosport qui titre : «Juve, c’est un cri».



Et du côté de La Gazzetta Dello Sport, on s’est intéressé à une autre équipe en méforme dans le championnat italien, l’Inter. D’après le journal au papier rose, ce sera la dernière saison de Romelu Lukaku avec le maillot des Nerazzurri.



Le buteur belge est considéré comme un échec financier par la direction du club milanais qui ne va pas le conserver à la fin de son prêt. Les Nerazzurri viseraient Roberto Firmino, Mateo Retegui, Marcus Thuram et Loïs Openda pour le remplacer la saison prochaine, en espérant qu’ils seront plus efficaces.