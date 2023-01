Le Pastef annonce un autre méga meeting

Après avoir tenu un méga meeting hier dimanche à Keur Massar, le parti de l'opposant Ousmane Sonko veut mettre ça encore. Dans un communiqué transmis à Pressafrik, le bureau politique national adresse ses vives félicitations aux militant-e-s et sympathisant-e-s, à la diaspora, aux coordinations départementales, aux sections communales et aux cellules pour la réussite du méga meeting.



"La grande mobilisation notée, malgré la grève des transporteurs et les tracasseries subies par les convois des patriotes dont l'exercice de leur liberté de circulation et de réunion a été entravé, témoigne de la détermination du peuple sénégalais à faire face à l'injustice", lit-on dans le document.



Le bureau politique national donne rendez-vous très prochainement aux sympathisant- e-s, à Mbacké pour un autre méga meeting de mobilisation qui se tiendra à une date qui vous sera ultérieurement communiquée.



Enfin, le bureau politique national renouvelle sa loyauté à Ousmane SONKO et se tient prêt, à ses côtés, pour la "résistance jusqu'au triomphe de la justice et de la volonté du peuple sénégalais".