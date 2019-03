Le Porte-parole du Gouvernement et de l'Apr: "Macky Sall entame son dernier mandat"

Que ce soit clair, si Macky Sall décide de briguer un troisième mandat, ce n'est pas Seydou Gueye qui pourrait l'en empêcher. Toutefois, le porte-parole du Gouvernement et l'Alliance pour la République (Apr) a donné un avis on ne peut plus clair sur la question agitée ces jours-ci sur la place publique. Selon lui, la Constitution ne permet nullement à son mentor de se représenter en 2024.

"Macky Sall entame son dernier mandat puisque nous sommes partis sur une révision de la Constitution qui a été une révision consolidante. Il n'y a pas besoin d'être péremptoire sur la question, il faut s'en référer à la Constitution. Si vous lisez la Constitution, vous vous rendrez compte que les marges de manœuvre pour interpréter sont très minces, pratiquement inexistantes", a-t-il déclaré sur le plateau du Grand Oral d'Apanews.



Selon Seydou Gueye, "le problème qu'on avait connu par le passé, le président Macky Sall y a apporté une réponse en limitant le nombre de mandats, en fixant la durée du mandat du président de la République et en verrouillant un peu la Constitution pour que ces dispositions relatives à l'élection du président de la République soient pratiquement intangibles"