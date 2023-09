Le Pr Sidy Aloha Ndiaye contredit Ismaila Madior Fall sur la Contumace Sonko

Les spécialistes sénégalais du Droit semblent en majorité être en désaccord avec le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, qui a affirmé dans un entretien avec Jeune Afrique que la condamnation de Ousmane Sonko dans l’affaire Sweet Beauté est définitive, malgré son arrestation.



Lors de son passage dans l’émission Objection du dimanche 3 septembre dernier, le Professeur agrégé en Droit public, Sidy Alpha Ndiaye par ailleurs, directeur de l’Institut des droits de l’Homme et de la paix (Idhp), s’est démarqué de la position de son collègue agrégé de Droit public et de Science politique.



« En tant que juriste, on ne peut pas distinguer là où la loi ne distingue pas. La loi pénale dit clairement que l’arrestation du contumax anéantit la décision. Donc, en termes de techniques juridiques pures, d’orthodoxie du droit, la décision qui a été rendue est anéantie dès l’instant que le contumax a été arrêté », a-t-il expliqué sur le plateau du journaliste Baye Omar Gueye.