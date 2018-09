Le Premier ministre portugais attendu en Angola, signe d'un réchauffement?

Assiste-t-on à un rapprochement entre l'Angola et son ancienne puissance coloniale, le Portugal ? En tout cas, le Premier ministre portugais, Antonio Costa, se rend lundi et mardi à Luanda. Le président angolais, João Lourenço, est lui annoncé à Lisbonne les 23 et 24 novembre prochains. Le ton était monté entre les deux pays sur le cas de l'ancien vice-président Manuel Vicente poursuivi pour corruption au Portugal.