Le Président Diomaye Faye rassure les éleveurs : Je vous ai entendus, je vous ai bien compris »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a apporté des assurances aux éleveurs face aux préoccupations qu’ils ont exprimées lors de la 9e édition de la Journée nationale de l’élevage, tenue ce samedi à Kaolack (centre).



« C’est dans cet esprit que j’ai suivi avec beaucoup d’intérêt les interventions des représentants des organisations d’éleveurs qui se sont succédés. Elles soulèvent à la fois des préoccupations légitimes, lancent des enjeux et défis et proposent également des recommandations pertinentes », a déclaré le chef de l’Etat.



« Je vous ai entendus, je vous ai bien compris », a rassuré le président de la République, rappelant « qu’en tant que natif du monde rural, (il est) au fait des défis et enjeux du secteur primaire ».



« Les acteurs de l’élevage peuvent être rassurés de mes sensibilités toute particulière sur ces questions », a-t-il lancé.



« La production animale a généré dans notre pays, durant l’année 2023, près de 847 milliards de francs CFA, témoignant ainsi de la vitalité de ce sous-secteur, où des résultats importants ont été obtenus grâce aux efforts consentis », a dit le chef de l’Etat.



Toutefois, poursuit-il, le « déficit commercial de notre pays en produits d’origine animale demeure considérable, a-t-il noté, précisant que « rien que pour le lait et les produits laitiers, les importations sont évaluées à 126 milliards de francs CFA ».



« Vous conviendrez avec moi que ce système d’approvisionnement en produits alimentaires basé sur les importations n’est pas soutenable. Il nous expose aux chocs exogènes et nous contraint à des subventions qui, non seulement, grèvent notre balance commerciale mais bénéficient plus aux acteurs de la filière des pays exportateurs », a laissé entendre le Président Diomaye Faye.



Selon lui, cela traduit, à une perte de part de marché pour les produits locaux d’origine animale.



A noter que cette neuvième édition est placée sous le thème : « La valorisation des produits d’origine animale : un stimulateur pour la souveraineté alimentaire du Sénégal ».