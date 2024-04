Le Président Diomaye promet une « gouvernance vertueuse fondée sur l’éthique de responsabilité»

Dans son premier message à la Nation, le Président Bassirou Diomaye Faye entend instaurer une « gouvernance vertueuse fondée sur l’éthique de responsabilité et l’obligation de rendre compte ». Le chef de l’Etat s’engage à lutter contre la fraude fiscale, la corruption et la lutte contre le détournement de deniers publics et le blanchiment d’argent.



« De l’indépendance à nos jours, notre système politico institutionnel et judiciaire a vécu bien des péripéties, les unes plus heureuses que les autres. Soixante-quatre ans après, le moment me semble venu de tirer les leçons de nos réussites et de nos échecs pour une gouvernance publique plus moderne, plus républicaine et plus respectueuse des droits humains », a déclaré le Président Bassirou Diomaye Faye lors de son adresse à la Nation à la veille de la fête de l’indépendance du Sénégal.



Dans la quête d’un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, le chef de l’Etat entend « instaurer une gouvernance vertueuse, fondée sur l’éthique de responsabilité et l’obligation de rendre compte ».



En outre, Bassirou Diomaye Faye « engagera sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par : la lutte sans répit contre la corruption ; la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites ; la protection des lanceurs d’alertes ; la lutte contre le détournement de deniers publics et le blanchiment d’argent, l’amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d’auto dénonciation ; a publication des rapports de l’IGE, de la Cour des comptes et de l’OFNAC ».