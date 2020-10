Le Président Macky SALL a vraiment bon dos !!!

Depuis quelques semaines, le débat public semble être dominé voire biaisé par des sujets anodins qui en principe ne devraient pas susciter autant d’intérêt . Le Président Macky SALL est attaqué injustement sur des choses qu’il n’a pas dites ou sur des actions qu’il n’a pas posées. Pire encore, les erreurs des régimes précédents lui sont directement imputées. Même les phénomènes naturels sont interprétés comme étant la faute du Président. Que n’a-t-on pas entendu dernièrement avec les inondations. Les tentatives de discréditer sa gouvernance sont tellement légères au point de laisser entendre qu’il puisse « empêcher le ciel de pleuvoir ». Les sénégalais le savent bien, depuis son installation à la tête du pays, le Président nous a toujours habitué à la justesse de ses propos et à la constance de sa démarche. Alors quand on veut s’en prendre à lui, on remue ciel et terre pour tenter de nous faire croire à travers des analyses et commentaires farfelus, ridicules voire même de mauvaise foi que tout est de sa faute.



Ça suffit. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour le travail. Le juge Kéba Mbaye ne demandait-il pas (lors de son célèbre discours à l’UCAD) au peuple de se mettre au travail une fois les campagnes électorales terminées ? On ne peut pas développer le Sénégal en étant en permanence dans la politique politicienne. Mais quand le pays devient l’otage d’une opposition qui alimente sans cesse la suspicion, et use de stratagème pour dépeindre la gouvernance en noir il devient difficile de se consacrer aux vraies tâches. Le Président travaille ardument. Il n’y a jamais eu autant d’investissements et de réalisations au Sénégal depuis les indépendances. Ce, dans tous les domaines : éducation, santé, transport, emploi, logement… et j’en passe. La liste est longue. Il faudrait plus qu’un Manifeste pour énumérer, je ne parle même pas des programmes sociaux mais des grandes réalisations du Président Macky SALL (TER, BRT, Universités publiques etc..) sans parler de son leadership sur le plan continental.



Mais avec une opposition qui se rabat sur les malheurs du peuple (inondation, épidémie etc.) afin de développer un programme politique ou tente vaille que vaille d’occulter l’action du Président que les sénégalaises et sénégalais se sont librement choisis c’est la croix et la bannière pour éclaircir la lanterne de la population. Mais comme dit le proverbe : « le chien aboie, la caravane passe ». Actuellement, tout sénégalais avisé peut comparer librement les différents régimes qui se sont succédés depuis 1960. L’équipe de l’alternance 2012 est de loin, toute chose égale par ailleurs, la meilleure. On parle souvent de bonne gouvernance mais on devrait au Sénégal s’interroger réellement sur ce qui est une vraie opposition républicaine.

On ne doit pas fonder un projet politique sur la vengeance, la jalousie, la haine ou le mépris, malheureusement c’est le lot de la majeure partie de l’opposition sénégalaise.



De même ceux là de la majorité mais plus particulièrement du parti présidentiel qui est l’épine dorsale de l’alliance doivent s’abstenir de s'adonner à certains débats incongrus qui à terme peuvent décrédibiliser nos actions de tous les jours.

Le peuple ne doit pas aussi se laisser berner par de tels blablateurs professionnels. Il ne s’agit pas ici de défendre l’impossible, l’inexistant ou de vanter les mérites « fictives » d’un régime. Au contraire, il est facile de défendre le Président Macky Sall car les preuves sont là et sautent aux yeux. Nul n’est plus aveugle que celui qui refuse de voir.



L'heure est à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour consolider les acquis et accélérer la marche vers l’émergence à travers le plan de relance économique décliné par le Pr Macky SALL avec comme supériorité la souveraineté alimentaire, pharmaceutique et sanitaire.