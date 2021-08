Le Président Macky Sall attendu vendredi à Berlin

Le président de la République, Macky Sall est attendu, demain vendredi à Berlin (Allemagne). Il prendra part au Sommet du Compact with Africa (CwA) sous le patronage de la chancelière allemande Angela Merkel, informe le service communicationnel de la Présidence du Sénégal



Le Compact avec l’Afrique ou Pacte du G20 avec l’Afrique (CwA), initiative du gouvernement allemand, vise à soutenir l’investissement sur le continent africain, y compris par l’appui à l’amélioration de l’environnement des affaires et la réalisation de projets de développement.



L’initiative basée sur la demande est ouverte à tous les pays africains. Son objectif principal est d’accroître l’attractivité des investissements privés en améliorant de manière substantielle les cadres macroéconomique, commercial et financier.



Douze pays africains ont rejoint l’initiative : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Guinée, Maroc, Rwanda, Sénégal, Togo et Tunisie.