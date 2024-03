Le Président Macky Sall condamne l’agression de Maïmouna Ndour Faye

Le Président Macly Sall s'est insurgé contre l'agression dont a été victime la journaliste Maïmouna Ndour Faye. Il « condamne fermement cet acte de violence lâche et inexcusable contre la journaliste Maimouna Ndour Faye ».



Le chef de l’Etat souligne que la « liberté de la presse est un droit fondamental qui doit être protégé et respecté en toutes circonstances ». Selon lui, « aucune forme de violence ne saurait être tolérée, et les responsables de cette agression devront répondre de leurs actes devant la justice ».



« Je tiens à lui exprimer tout mon soutien et réitère mon engagement à garantir un environnement sûr et serein pour tous les professionnels des médias dans notre pays », a-t-il écrit sur son compte X (anciennement Twitter).