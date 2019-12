Le Président Wade chez Senghor pour présenter ses condoléances s'est souvenu de ses goûtés quand il était étudiant à Paris

L'ancien Président président Abdoulaye Wade s'est rendu ce mercredi au domicile du défunt Président Léopold Sédar Senghor pour présenter ses condoléances à la famille, suite au décès de Madame Colette Hubert Senghor.



Le Pape du Sopi a évoqué avec beaucoup de nostalgie l'hospitalité dont faisait montre la disparue à son égard quand il séjournait dans la capitale française, en tant que étudiant « Mes relations avec cette grande dame, aimable et discrète date de 1951, lorsque j’étais étudiant à Paris et, elle, la secrétaire de Senghor qui me recevait souvent à son bureau de l’Assemblée nationale, au palais Bourbon », s'est-il souvenu avant de révéler: « Tous les jeudis, à 17h, elle apportait à notre siège, Boulevard Saint Germain à Paris, un gouté que nous partagions avec nos camarades étudiants des autres territoires »,



Selon Mde Abdoulaye Wade, c'est Madame Colette Senghor qui a eu l’idée de l’école d’excellence de Jeunes filles Mariama Ba de Gorée.



A noter que le Secrétaire général national du Pds a été accueilli chez Senghor par le Président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse et des membre de la fondation du Président-poète.