Le Président américain recevra le Mexicain AMLO et le Canadien Justin Trudeau dans huit jours

Joe Biden recevra le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador le 18 novembre prochain, a annoncé mercredi la Maison Blanche ce mercredi. Washington s'efforce de réparer des alliances mises à mal par Donald Trump, via le format dit du « Sommet des leaders d'Amérique du Nord », qui s'était réuni pour la dernière fois en 2016 avant d'être abandonné pendant le mandat de son prédécesseur républicain. «Les États-Unis, le Mexique et le Canada vont réaffirmer leurs liens » et « tracer un nouveau chemin de coopération » dans divers domaines, explique la présidence américaine.