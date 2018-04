Le Projet d'Appui à la filière de l'Anacarde au Mali

Aujourd’hui, nous allons parler de la valorisation de l’anacardier au Mali. C’est un arbre qui produit un fruit à double usage : la pomme de cajou et la noix de cajou. Pour cela, retour au dernier Salon international de l’agriculture de Paris, sur le stand de la République du Mali.



L’anacardier est originaire d’Amérique du Sud. L'arbre à noix de cajou se cultive en situation ensoleillée et chaude dans un sol léger et sablonneux, pouvant aussi être pauvre. Et c’est pour ces raisons que l'arbre est bien implanté en Afrique de l'Ouest. L'anacardier a souvent été planté pour fixer les dunes et les avancées désertiques. Il sert également de coupe-vent pour les cultures. L'arbre qui pousse jusqu'à une hauteur de quatre à cinq mètres doit profiter d'un bon ensoleillement pour assurer une bonne fructification.



Au Mali, l’arboriculture de l’anacardier concerne essentiellement trois régions : la région de Kayes, la région de Sikasso, et la région de Koulikoro. Ce végétal a été importé du Brésil au début des années 60 et son exploitation est très rapidement devenue une tradition. Toutefois, c’est une exploitation artisanale sur des petites plantations et avec des moyens rudimentaires pour la transformation. Ce qui ne permet pas de générer un réel bénéfice. Ce qui explique la naissance du Projet d'appui à la filière de l'anacarde au Mali, ou PAFAM. Ce projet a des objectifs multiples : contribuer à la lutte contre la pauvreté, pour un développement durable et la réduction de l'émigration par la mise en valeur de la filière de l'anacarde.



Précisons que l’action concerne les Cercles de Kayes, Bafoulabé, Kénieba et Kita (dans la région de Kayes), les cercles de Bougouni, Kadiolo, Koutiala, Sikasso, Yanfofila et Yorosso (dans la région de Sikasso), les cercles de Dioila, Kangaba et Kati (dans la région de Koulikoro).