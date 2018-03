Le Psg se console en atomisant la lanterne rouge de Ligue 1 (5-0)

Après sa décevante et douloureuse élimination en 8es de finale de la Ligue des champions mardi par le Real Madrid, le Paris Saint-Germain a relevé la tête ce samedi en championnat face au FC Metz, devant son public et ses Ultras qui ont répondu présents.



Deux buts de Nkunku, un but de Meunier, un de Mbappe et un cinquième de Thiago Sylva, c'est la note très salée que les hommes de Unai Emery ont fait payer au coequipiers de Ibrahima Niane, qui sont lanterne rouge de la Ligue 1.



Cette victoire qui n'efface certainement pas la déception de la déroute européenne permet néanmoins au parisiens de faire un grand pas vers le titre de champion avec 77 points, soit 15 de plus que leur dauphin l'As Monaco, à 9 journées de la fin du championnat.