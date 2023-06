Le Real Madrid a lâché une première offre pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n’a pas fini de faire parler de lui cet été. Malgré son discours clair sur sa volonté de rester au PSG, sa situation contractuelle pousse tout le monde à bouger. Et le Real Madrid aurait déjà lancé une première offre, loin du tarif fixé par le PSG.



Le feuilleton Kylian Mbappé s’est rouvert avec fracas il y a 10 jours avec l’envoi de la lettre de l’attaquant français pour affirmer au Paris Saint-Germain qu’il ne lèvera pas l’option pour son année de contrat supplémentaire.



Résultat, le voilà en fin de bail en 2024, à l’issue de la saison à venir. Une aubaine pour le Real Madrid, un désaveu pour le PSG, qui avait fait floquer un joli 2025 sur le maillot de Mbappé le jour de sa prolongation de contrat.



Depuis, pas un jour sans qu’un nouvel épisode s’ajoute à cette interminable telenovela. Hier encore, la presse espagnole expliquait que le Real Madrid avait achevé son mercato avec la signature de Joselu, un jour après avoir assuré que le numéro 9 était réservé pour une recrue star.



Aujourd’hui, c’est El Chiringuito qui relance la machine, avec une information de taille : le Real Madrid aurait offert 120 millions d’euros au PSG pour arracher Kylian Mbappé dès cet été !



Le PSG fixe le prix à 200 millions d’euros



On rappelle que l’attaquant âgé de 24ans a déclaré à plusieurs reprises vouloir rester dans la capitale française un an de plus, pour respecter le contrat en cours. Mais le PSG ne l’entend pas de cette oreille, les dirigeants préférant le vendre cet été plutôt que de le voir filer libre. Un prix aurait donc été fixé, comme le rapporte El Chiringuito. Il s’élève à 200 M€.



Un tarif que le Real Madrid ne semble pas disposé à payer, alors que plus de 100 M€ ont déjà été investis sur Jude Bellingham. Reste que la réalité sportive rattrape la Casa Blanca.



Sans Karim Benzema, il n’a plus d’attaquant de référence pour cette saison, Joselu ressemblant plus à une doublure qu’à un titulaire en puissance. Florentino Pérez, qui rêve toujours de Mbappé, fera-t-il l’effort nécessaire pour satisfaire le PSG ? Kylian Mbappé dira-t-il oui cet été si les deux clubs se mettent d’accord ? La suite aux prochains épisodes.