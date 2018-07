Le Real Madrid aurait déjà trouvé sa nouvelle star, après le départ de Cristiano

Bale va être numéro 1

Pourtant, il ne devrait pas être la star numéro un l’année prochaine si on en croit les informations du média As . En effet, selon la publication espagnole, Hazard est considéré comme un bon joueur, mais pas encore pour être l’étoile du projet selon Florentino Pérez. Ce statut devrait être offert à... Gareth Bale ! Le Gallois, pour sa sixième saison et malgré ses difficultés physiques ces dernières saisons, devrait donc être la nouvelle figure de proue de la Casa Blanca d'après Footmercato.Et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, car il était l’une des deux stars arrachées à prix d’or avec Cristiano Ronaldo, mais aussi pour une raison marketing. En effet, l’ancien de Tottenham est une égérie de la marque Adidas et il est le quatrième joueur, après Cristiano Ronaldo, Messi et Neymar, à générer le plus de revenus publicitaires (de l’ordre de 40 millions d’euros par an en plus des 26 M€ versés jusqu’en 2020 par Adidas). Et forcément, cela a son importance dans un club comme le Real Madrid. Reste maintenant à savoir si son physique tiendra. Mais il possède maintenant une place de choix.