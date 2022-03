Le Royaume-Uni retire sa licence de diffusion à la chaîne russe RT (régulateur)

Le régulateur britannique des médias Ofcom annonce dans un communiqué ce vendredi avoir retiré la licence de diffusion de la chaîne d'État russe RT au Royaume-Uni, considérant qu'il n'était plus « adapté ni approprié » de diffuser la chaîne dans le pays après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Accusés d'être des instruments de « désinformation » de Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine, les médias d'État russes RT et Sputnik sont également bannis de l'Union européenne depuis le 2 mars, où leur diffusion radiotélévisée ou via internet est interdite.