Le Rwanda adopte des mesures économiques pour faire face au coronavirus

La Banque centrale rwandaise annonce un assouplissement des modalités de remboursement des prêts bancaires pour les entreprises et les particuliers affectés par le coronavirus. 50 millions d’euros environ sont également débloqués pour les banques commerciales, qui auraient besoin de liquidités supplémentaires. Pour éviter au maximum la transmission du virus à travers l’échange de monnaie, les autorités ont aussi levé tous les frais sur les transactions digitales.



Autant de mesures destinées à limiter l’impact du Covid-19 sur l’économie rwandaise. À Kigali, le secteur du tourisme de conférence a été l’un des premiers touchés. Au moins 20 évènements prévus en mars et avril ont été reportés, selon le Bureau des congrès rwandais, avec des retombées estimées à environ 7 millions d’euros. Tandis que sur les marchés, les prix continuent d’augmenter, malgré un arrêté du ministère du commerce fixant le montant maximum du riz, du sucre, ou encore de la farine de maïs.



Les autorités sont cependant décidées à stopper le phénomène. Jeudi, le ministère du commerce annonçait poursuivre les inspections, et déjà, certains commerçants ont été contraints de fermer boutique temporairement, ou de payer une amende