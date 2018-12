Le Saes alerte : «Le gouvernement ne semble pas avoir appris les leçons du passé»

Malgré leur décision de mettre fin à leur mot d’ordre de grève de 48 heures, le Saes n’est pas encore convaincu de la volonté du gouvernement à pacifier le sous-secteur de l’Enseignement supérieur. En effet, Malick Fall et Cie ont vivement dénoncé le manque de vision du gouvernement qui n’a pas su prendre les mesures adéquates pour que les conditions de travail des professeurs, mais aussi des étudiants, soient favorables.



Et l’arrêt de travail de 48 heures qu’ils avaient décrété lundi et mardi; constitue un parfait exemple de la posture de lanceurs d’alertes qu’ils ont adoptée et ce, depuis déjà quelques mois pour prévenir des risques d’explosions dans les campus socio-pédagogiques des universités.



«Aujourd’hui nous avons observé des fermetures temporaires des restaurants universitaires. D’abord, il y a eu un retard de démarrage de l’Ugb (Université Gaston Berger) de Saint-Louis et ce retard était consécutif tout simplement à une fermeture des restaurants des campus suite à un non-paiement d’une dette qu’elle devait aux repreneurs des restaurants des universités. Nous avons essayé d’alerter les autorités », a-t-il déclaré.