Le Satsus annonce une grève générale

Le Syndicat Autonome des Techniciens Supérieurs de Santé (Satsus) a annoncé qu’il observera une grève générale ce mercredi 26 et jeudi 27 février. Cette grève fait suite à une série de revendications, dont la principale concerne la régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé. Le Satsus appelle à l’adoption urgente du décret d'application relatif à leur statut. Une demande qui reste sans réponse depuis un certain temps.



Les membres du Satsus ont exprimé leur mécontentement face à cette situation qu'ils jugent injuste et préjudiciable pour les professionnels du secteur de la santé. Ils espèrent que cette grève permettra de sensibiliser les autorités compétentes et d’aboutir à une résolution rapide des problèmes administratifs en suspens.



Le Satsus a également indiqué que d'autres actions pourraient être envisagées si leurs revendications ne sont pas prises en compte dans les plus brefs délais.