Le Secrétaire général du Syndicat des Travailleurs de la Justice réagit suite à la sortie de Malick Sall

Me El Hadji Ayé Boun Malick Diop, Secrétaire général du Syndicat des Travailleurs de la Justice a réagi suite à la sortie du ministre de la Justice Me Malick Sall ce dimanche sur Iradio.



Lui qui dit avoir suivi avec une attention toute particulière le Ministre, estime que soit, Me Sall cherche à tromper l'opinion publique et celle du Gouvernement, en particulier celle de Son Excellence Monsieur le Président de la République; dans ce cas, soit, il est de bonne foi et ne maîtrise rien des préoccupations des travailleurs de la Justice qu'il a trouvées bien en place depuis 14 mois.



Selon le syndicaliste, le protocole d'accord du 17 octobre 2018 ne porte pas sur le fonds commun des greffes comme le prétend le Ministre de la Justice, mais plutôt sur l'augmentation de l'indemnité de participation à la judicature qui nécessite la prise d'un décret dont le projet dort depuis plus de 14 mois dans les tiroirs du ministère de la Justice, sans gêner Monsieur Malick SALL, en dépit de l'instruction du Président de la République qui figure clairement dans le communiqué du conseil des ministres du 19 février 2020.



Et de poursuivre : « Il a été aérien (survolé) dans sa réponse sur la question relative aux statuts des fonctionnaires de la Justice, notamment la formation des agents de son ministère pour leurs reclassements à des hiérarchies supérieures. « Mes camarades et moi attendons seulement trois choses qui dépendent uniquement du Ministre de la Justice », dit-il.



Primo, soumettre à la signature du Président de la République le projet de décret qui entre en droite ligne avec la mise en œuvre du Protocole d’accord du 17 octobre 2018. Secundo, publier au Journal officiel, les décrets n° 2018 - 2259, n° 2018 -2260, n° 2019 - 2261 du 14 mars 2018 relatifs à l'assiette du fonds commun des greffes. Tertio, organiser les formations au CFJ pour les reclassements des différents agents dans des hiérarchies supérieures en vertu des dispositions transitoires du décret n° 2019 - 413 du 30 janvier 2019 et du décret n° 2019 - 575 du 5 février 2019.



Si "certains" lui ont dit que le SYTJUST agit pour calmer sa base, le syndicaliste déclare que ces "certains" ne sont pas des membres Bureau Exécutif du SYTJUST. « Le problème est que Monsieur le Ministre Malick Sall a malheureusement adopté la position de certains faucons de son cabinet qui cherchent l'anéantissement des acquis des travailleurs de la Justice, arrachés après d'âpres luttes. Les travailleurs de la Justice ne les laisseront pas faire », prévient-il.