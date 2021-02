Le Sénégal, 13e plus grand demandeur du Visa français en 2020

Dans sa publication du jour, le journal "Les Échos" nous parle du rapport de 2020 sur l'admission de séjour en France, les éloignements des étrangers en situation irrégulière, les données provisoires relatives à la délivrance des visas aux étrangers, à la demande d'asile et à l'acquisition de la nationalité française publié par la Direction générale des Étranges en France (Dgef).



Le constat fait est que le nombre de visas demandés et délivrés en 2020 a été en très nette baisse par rapport à l'année précédente. Ceci pourrait s'expliquer par le contexte de la crise pandémique liée à la Covid-19 qui a très fortement restreint les déplacements professionnels et touristiques.



Le Maroc a été classé à la tête des 15 pays ayant obtenu le plus grand nombre de visas au titre de l'année 2020 avec 98.627 visas, suivi par la Russie (78.701). Le Sénégal occupe la treizième place avec 10.648 visas. Il est suivi par la Côte d'Ivoire qui a reçu 9.545 visas et enfin l'Indonésie 8.159 visas.



Au titre de l'année 2020, la Direction générale des Étranges en France du ministère de l'Intérieur a fait savoir que 148.567 visas longs séjour ont été délivrés (-37 %), contre 236.246 en 2019, soit une baisse de 87.679.