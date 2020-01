Le Sénégal à l’ouverture officielle de la Foire Internationale du Tourisme de Madrid 2020

La Foire internationale du tourisme (FITUR) de Madrid qui est à sa 40 eme édition a

officiellement démarré le Mercredi 22 Janvier 2020. La délégation sénégalaise

conduite parle Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Monsieur Alioune

SARR, amarqués a présence à l’ouverture officiel de ce grand rendez-vous du gotha

du tourisme international.



La foire internationale dutourisme, Fitur, qui se déroule chaque année dans la Ifema-

Feria de Madrid, est devenu un des plus grandes foires de tourisme dans le monde



Ce premier jour d’ouverture est l’occasion de mettre en avant les atouts de la

Destination Sénégal dans la perspective d’affirmer l’ambition de faire de notre pays

une Destination touristique de premier rang et un hub multiservices

La participation du Sénégal au FITUR2020 a permis de mettre en exergue les

particularités des 06 pôles touristiques et tous les acteurs de la chaine de valeurs

touristique, dans un stand aménagé sur une superficie de 300m2.





Le stand du Sénégal a été l’attraction du Pavillon Afrique du salon, particulièrement

par le passage de la Reine Letizia d’Espagne qui amarqué un arrêt au Stand du

Sénégal. Elle a été accueilli par le Ministre Alioune Sarr et l’ambassadeur du Sénégal

en Espagne



Cette grande foire qui réunit de nombreux acteurs du tourisme en Espagne et dans le

monde entier,a été mis à profit parle Ministre pour rencontrer, durant ce premier jour,

de grands groupes hôteliers et des prescripteurs de voyages qui s’intéressent à la

Destination Sénégal



Il s’agit d’une part du Groupe RIU qui ont un grand projet d’investissement touristique

sur la station de pointe Sarenne et d’autre part du TO Corte Ingles qui est la première

agence de voyage en Espagne Le Fitur de Madrid est une grande occasion de visibilité avec environ 10000 exposants de plus 165 pays.