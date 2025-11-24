Le Sénégal échange avec huit pays africains sur les droits de l’enfant au Maroc

Une délégation de l’Assemblée nationale du Sénégal a participé, du 21 au 22 novembre 2025, au Maroc, au Forum africain du Parlement de l’enfant, organisé à l’invitation de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE). Conduite par la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Rocky Ndiaye, et accompagnée de la présidente de la Commission santé, la mission sénégalaise représentait le président de l’institution, Malick Ndiaye.Le Forum était consacré à « la place des décideurs dans la facilitation de l’exercice du droit de participation des enfants aux politiques publiques en Afrique ». Les travaux ont porté sur plusieurs sous-thèmes relatifs aux droits de l’enfant, notamment le droit à l’éducation, à la santé, au bien-être, à l’épanouissement, ainsi que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie et le droit au loisir. Ces thématiques ont structuré les échanges entre les participants.Les délégations du Liberia, du Cap-Vert, de la Sierra Leone, du Cameroun, de la Zambie, du Burundi et du Malawi ont également pris part aux discussions. Les parlementaires ont partagé leurs expériences en matière de protection de l’enfance et ont identifié des priorités communes pour renforcer l’intégration des droits de l’enfant dans les politiques publiques nationales. La participation sénégalaise s’inscrit dans la continuité des engagements du pays en faveur de la promotion et de la défense des droits de l’enfant sur la scène africaine.