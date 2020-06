Le Sénégal enregistre deux nouveaux décès liés à la Covid-19

Le Sénégal vient d’enregistrer ce vendredi 05 mai 2020 ses 46e et 47e décès liés au nouveau Coronavirus. Il s’agit de deux patients âgés respectivement de 65 ans et de 60 ans. Le premier est décédé au centre Cuomo de Fann et le second à Touba.