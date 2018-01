Le Sénégal est le 8e pays qui fournit le plus de combattants à Daesh, selon une enquête de...

Le Sénégal est 8e au classement des pays qui fournissent Daesh en combattants. L'information découle d'une enquête du charcheur américain Aaron Zelin, associé au Washington Institute et qui couvre la période 2011-2017. S



D'après Aaron Zelin, lu par le journal Les Echos, les chiffres du gouvernement estiment à une trentaine, le nombre de Sénégalais enrôlés par l’État islamique. Mais, indique-t-il, des sources libyennes situent leur nombre entre 50 et 100.



A noter que le classement de Zelin est dominé par la Tunisie (625), suivie de l’Algérie (130) et de l’Égypte (112). La France, avec 66 combattants, est 6e.