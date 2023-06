Le Sénégal face au Brésil pour un amical de prestige

L’équipe du Sénégal affronte le Brésil en amical ce mardi (19h00 GMT), à Lisbonne (Portugal). Accrochée samedi dernier par le Bénin (1-1) à Cotonou, la bande à Sadio Mané essaiera de rectifier le tir cette rencontre amicale de prestige.





Quatre ans après leur dernière rencontre, le Sénégal et le Brésil se retrouvent à nouveau, ce mardi, au stade José Alvalade de Lisbonne. La Seleçao privée de plusieurs cadres (Neymar, Thiago Silva, Firmino) peut s’appuyer sur les deux Madrilènes Vinicius Jr et Rodrygo.

Les deux sont attendus dans ce grand rendez-vous. Le Brésil peut s’appuyer sur sa récente victoire contre la Guinée. Samedi dernier, les Sud-américains ont surclassé le Syli national en l’infligeant un sévère 4-1.

Cependant, une rencontre difficile attend le Brésil. En effet, le Sénégal a changé de dimension depuis sa première confrontation contre le pays aux cinq étoiles en Coupe du monde. Sadio Mané et Cie ont soulevé leur première Coupe d’Afrique des Nations en 2022 et participé à leur troisième phase finale de Coupe du monde au Qatar.



Sadio Mané qui avait donné du fil à retordre aux Brésiliens lors de la dernière rencontre a franchi un autre cap. L’attaquant du Bayern Munich a remporté deux Ballons d’Or africain (2019, 2022), fini deuxième au Ballon d’Or France football (2022).



Pour cette belle affiche, Aliou Cissé envisage de jouer en 4-3-3 avec une équipe plus expérimentée que celle qui a affronté le Bénin samedi dernier.