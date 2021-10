Le Sénégal lance sa première promotion de Cours supérieur de guerre

La création du Cours supérieur de guerre, pôle d'excellence à vocation internationale, s'inscrit dans un engagement pour la formation de cadres supérieurs des Armées, de la Gendarmerie nationale et de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers. Elle contribue au développement et au rayonnement des études et de la recherche en matière de défense et de sécurité. « Ce projet s'inscrit dans le cadre global de la mise sur pied de l'Institut de Défense du Sénégal pour répondre aux multiples défis sécuritaires qui se posent avec acuité dans nos sociétés actuelles », a affirmé le ministre des Forces armées qui lançait mardi la première promotion dudit cours.



La première promotion 2021 – 2022 est composée de dix (10) auditeurs. Ils sont tous de nationalité sénégalaise, sélectionnés après un concours exigeant et une préparation académique à la Division de l'Enseignement militaire supérieure (DEMS). Ils proviennent des Armées et Services suivants : quatre (04) de l'Armée de Terre, un (01) de la Marine nationale, trois (03) de l'Armée de l'Air, un (01) de la Direction du Génie et de l'Infrastructure des Armées et un (01) de la Direction des Transmissions et de l'Informatique des Armées.



Selon le ministre Sidiki Kaba, la criminalité organisée et le terrorisme ont fini de trouver « un terreau favorable à leur prolifération ». Pour cause, les nombreuses vulnérabilités liées à l'exploitation des ressources offshore. « À ce titre, il s'agira pour toutes les autorités militaires des Forces armées, responsables de l'Enseignement militaire Supérieur, de veiller à ce que les cadres militaires soient très bien formés à ces outils d'analyses et d'aide à la prise de décisions. Afin que les structures de défense s'inscrivent de manière résolue dans l'anticipation, pour une meilleure protection des populations et leurs biens ainsi que des intérêts stratégiques de notre pays et de ses partenaires », a expliqué Sidiki Kaba.



« Cette formation leur permettra de travailler leur développement personnel, à accroître leur compréhension de la guerre dans ses expressions et ses causes humaines et géopolitiques. Ainsi qu’à la préparation de la guerre, sa planification et à la conduite de la guerre conformément à la politique de défense du Sénégal et des accords internationaux qui lient notre pays à ses partenaires », a déclaré le colonel Ousmane Aly Kane.



En partenariat avec le Sénégal, la France a mis à la disposition de l’Institut de Défense un officier supérieur militaire. De son côté, les Etats-Unis vont sous peu procéder au même déploiement, et le Maroc a autorisé le Collège royal de l'enseignement militaire supérieur à signer une convention de partenariat avec son homologue sénégalais a renseigné le ministre des Forces Armées.