Le Sénégal réduit son déficit commercial de 46,4 % malgré le cumul annuel des exportations en retrait de 11,2 %

L’économie sénégalaise affiche une dynamique contrastée pour le mois de février 2026, marquée par une nette progression des exportations qui s’élèvent à « 453,1 milliards de FCFA », soit une « hausse de 9,8 % » par rapport au mois précédent.



Selon le bulletin mensuel des «statistiques du commerce extérieur pour le mois de février 2026 » de l'ANSD, ce regain d'activité est principalement porté par les ventes d'« huile brute de pétrole » (142,3 milliards de FCFA) et d’« or non monétaire » (90,7 milliards de FCFA), l’Italie s'imposant comme le premier client du pays avec « 34,0 % » des parts de marché.



Parallèlement, le Sénégal a réussi à réduire son déficit commercial, qui s'est contracté de « 46,4 % » pour s'établir à « -60,1 milliards de FCFA ». Cette amélioration s'explique par la combinaison de la hausse des ventes à l'étranger et d'une légère baisse de « 2,2 % » des importations, ces dernières totalisant « 513,2 milliards de FCFA ».



Malgré cette performance mensuelle encourageante, le cumul annuel des exportations reste en retrait de « 11,2 % » par rapport à l'année précédente, soulignant les défis persistants pour stabiliser durablement la balance commerciale.