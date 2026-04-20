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Le Sénégal réduit son déficit commercial de 46,4 % malgré le cumul annuel des exportations en retrait de 11,2 %



Le Sénégal réduit son déficit commercial de 46,4 % malgré le cumul annuel des exportations en retrait de 11,2 %
L’économie sénégalaise affiche une dynamique contrastée pour le mois de février 2026, marquée par une nette progression des exportations qui s’élèvent à « 453,1 milliards de FCFA », soit une « hausse de 9,8 % » par rapport au mois précédent.

Selon le bulletin mensuel des «statistiques du commerce extérieur pour le mois de février 2026» de l'ANSD, ce regain d'activité est principalement porté par les ventes d'« huile brute de pétrole » (142,3 milliards de FCFA) et d’« or non monétaire » (90,7 milliards de FCFA), l’Italie s'imposant comme le premier client du pays avec « 34,0 % » des parts de marché.

Parallèlement, le Sénégal a réussi à réduire son déficit commercial, qui s'est contracté de « 46,4 % » pour s'établir à « -60,1 milliards de FCFA ». Cette amélioration s'explique par la combinaison de la hausse des ventes à l'étranger et d'une légère baisse de « 2,2 % » des importations, ces dernières totalisant « 513,2 milliards de FCFA ».

Malgré cette performance mensuelle encourageante, le cumul annuel des exportations reste en retrait de « 11,2 % » par rapport à l'année précédente, soulignant les défis persistants pour stabiliser durablement la balance commerciale.
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Fodé Bakary Camara

Lundi 20 Avril 2026 - 11:45


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