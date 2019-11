Le Sénégal réitère sa volonté de bâtir un tourisme inclusif, durable, créateur d’emplois et de richesses

Le gouvernement sénégalais, par le biais du ministre du Tourisme, Alioune Sarr, a réitéré sa volonté de bâtir un tourisme inclusif, durable, créateur d’emplois et de richesses, lors d’une visite de M. Sarr lundi au siège de l’Organisation mondiale du tourisme (Omt).



En présence de Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l’OMT et de son équipe, Alioune Sarr a exposé le rôle moteur du Tourisme dans la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent. Il a, pa railleurs, rappelé la volonté du Gouvernement sénégalais de bâtir un tourisme inclusif, durable, créateur d’emplois et de richesses.



Cette visite a été marquée par une série d’échanges avec les différents services de l’OMT pour une meilleure compréhension de ses domaines d’intervention, des modalités de coopération avec les pays membres et des opportunités d’assistance technique, informe le communiqué transmis à PressAfrik.



Des discussions sur les points clés de la collaboration entre le Sénégal et l’OMT ont notamment abouti à la proposition par l’OMT, d’organiser au Sénégal, en 2020, d’une conférence continentale de haut niveau sur le tourisme et la sécurité, que le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens soumettra à l’appréciation de Son Excellence Monsieur Macky Sall.



L’OMT s’est également engagée à accompagner le Sénégal dans la formulation de son plan stratégique de développement et de projets d’assistance technique, la mobilisation de financement pour la réalisation d’investissements structurants, l’adoption de méthodologies performantes sur les statistiques et le classement des hôtels, la formation, l’innovation et l’entrepreneuriat, en particulier celui des jeunes.