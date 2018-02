Le Sénégal s'arme contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme

La prévention contre le blanchissement et le terrorisme est un combat de tous les instants et doit concerner toutes les couches sociales. C’est du moins l’avis du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan qui a présenté le projet de la loi aux députés.

Selon Amadou Ba, «cette sensibilisation et cette éducation ne peuvent laisser en marge les acteurs politiques». Et, «le Sénégal, a-t-il poursuivi, dispose aujourd’hui, d’un dispositif légal qui lui permet de pouvoir lutter avec beaucoup plus d’efficacité».S’agissant du faux monnayage, le ministre a indiqué qu’il ne se mène pas au niveau d’un seul Etat et c’est ce qui est à l’origine de la signature de la convention internationale du 20 avril 1929.Il faut dire que cette nouvelle loi n’arrange pas le rappeur Ngaaka Blindé qui a été arrêté avec plus de 6 millions en faux billets par la police des Parcelles assainies.